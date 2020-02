Chias Brothers Europe powołuje nową markę i poszerza prozdrowotny asortyment

Z roku na rok świadomość żywieniowa konsumentów wzrasta. Polacy coraz częściej sięgają po zdrowe alternatywy doceniając ich walory smakowe i zdrowotne. Wellss nawiązując do filozofii wellness, poprzez swoje produkty chce wspierać ludzi w utrzymaniu zdrowej równowagi – ciała, umysłu i ducha, wpływać na dobre samopoczucie, zapewniać komfort i wprowadzać harmonię w życiu.

Pierwszym produktem w portfolio wellss są naturalne, funkcjonalne shoty z dodatkiem aromatycznych przypraw. To wielka moc, zamknięta w małej butelce i skoncentrowana dawka składników aktywnych, takich jak kurkuma czy imbir. Wellss shots kryją w sobie zastrzyk witamin i wartości odżywczych niezbędnych dla organizmu. Znajdują się w nich wyłącznie naturalne składniki dbające o odporność, pobudzające organizm i wspierające koncentrację.

Dostępne w trzech wariantach, Ginger Shot, Curcuma Shot i Focus Shot charakteryzują się aromatycznym, intensywnym i naturalnym smakiem. Ginger Shot zawiera w sobie 35% imbiru, który działa rozgrzewająco, przeciwbólowo i wspiera odporność. Curcuma Shot łączy w sobie przeciwzapalne i przeciwutleniające właściwości kurkumy, zawiera również acerolę, naturalne źródło witaminy C. W Focus Shot znajdziesz naturalną kofeinę i żeń-szeń, które pobudzają do działania, poprawiają koncentrację i zdolność do zapamiętywania.

- Chias is all about superfoods. Dlatego stworzyliśmy wellss. Kochamy superfoods i w wellss one również się znajdą. Nadal poprzez nasze produkty i połącznia składników chcemy wpływać na zdrową równowagę ludzi, tym razem, nie zawsze korzystając z superfoods. Decydując się na nową markę wellss, chcieliśmy odejść od skojarzenia z marką tworzącą produkty wyłącznie na ich bazie, oczywiście nadal równolegle rozwijając Chias – mówi Maciej Mikołajczak, prezes Chias Brothers Europe Sp. z o.o.

Firma wciąż się rozwija i pracuje nad poszerzeniem linii wellss shots o kolejne propozycje. W ciągu najbliższych miesięcy zaprezentuje nowe warianty shotów funkcjonalnych.

Od 8 stycznia warianty Ginger Shot i Curcuma Shot w edycji limitowanej zagościły na półkach sieci sklepów Żabka - największej w Polsce sieci sklepów convenience. W II kwartale produkty znajdą się w całej sieci Rossmann.