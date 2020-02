Cukrownia Werbkowice uroczyście rozpoczęła kampanię sokową

W kampanii 2019/2020 Cukrownia Werbkowice wyprodukowała 135 000 ton cukru, łącznie z cukrem odłożonym w soku gęstym. Produkcja cukru z soku gęstego szacowana jest na około 36 000 ton. Kampania sokowa to przerób soku gęstego z buraków na cukier. Produkcja cukru z soku gęstego, wytworzonego wcześniej i przechowywanego w specjalnych zbiornikach, to metoda pozwalająca na zwiększenie możliwości przerobowych zakładów, a tym samym skrócenie czasu przerobu buraków w trudnych warunkach jesienno–zimowej kampanii buraczanej.

Podczas uroczystego spotkania Sekretarz Stanu Artur Soboń rozpoczął kampanię uruchomieniem wirówki cukrzycy pierwszej. W wydarzeniu udział wzięli także: Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Maryla Symczuk, Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska, Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej: Krzysztof Kowa, Janusz Stachowiak, Zdzisław Salus, Dyrektor Cukrowni Werbkowice Krzysztof Mięczak i przedstawiciele związków plantatorów buraka cukrowego przy KSC S.A.

Uczestnicy spotkania zapoznali się procesem produkcyjnym cukru, odwiedzając m.in: sterownię główną, wirownię, pakownie, nowy terminal załadunku cukru w cysterny kolejowe (otwarty w lutym 2020), innowacyjny projekt - suszarnię niskotemperaturową oraz zbiorniki soku gęstego.

- Kampanie sokowe w KSC S.A. prowadzimy od trzech lat. Ten proces pozwala nam na usprawnienie logistyki i obniżenie kosztów produkcji – mówi prezes zarządu Krajowej Spółki Cukrowej Krzysztof Kowa.

- Okres od września do zakończenia kampanii to był trudny czas ze względu na szkodniki i warunki pogodowe, ale rolnicy potrafią sobie z tym radzić”. Minister docenił też profesjonalizm plantatorów buraka cukrowego, którzy pomimo niesprzyjających warunków z roku na rok osiągają coraz lepsze wyniki – mówi minister Artur Soboń, podsumowując ostatnią kampanię cukrowniczą.

W Krajowej Spółce Cukrowej kampania sokowa jest prowadzona w trzech Oddziałach: Cukrowni Werbkowice, Cukrowni Kruszwica oraz Cukrowni Nakło.

Cukrownia_Werbkowice.jpg

Planowane inwestycje w 2020 roku

Najważniejsze inwestycje prowadzone obecnie w Cukrowni Werbkowice to: rozbudowa przemysłowej oczyszczalni ścieków o tzw. stopień tlenowy, budowa terminalu kolejowego do wysyłki cukru w cysternach kolejowych, uruchomiona w 2019 roku nowa linia brykietowania wysłodków oraz suszarnia oddana do użytku w 2018 roku. Jest to innowacyjny projekt KSC S.A. i jedna z najnowocześniejszych suszarni wysłodków w Europie i na świecie.