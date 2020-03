Czy producenci borówek powinni obawiać się kryzysu?

Dominika Kozarzewska, prezes grupy Polskie Jagody przyznaje, że zdaniem wielu osób, na globalnej scenie borówkowej dochodzi właśnie do przełomu. - Rynek, którego rozwój determinowała głównie strona podażowa, a największe zyski można było osiągnąć posiadając owoce w okresach, gdy ich brakowało, odchodzi w przeszłość. Ze względu na lawinowy rozwój produkcji na półkuli południowej, krzywa podaży spłaszcza się, a ceny w różnych momentach sezonu coraz bardziej się wyrównują – komentuje.

Jej zdaniem, aby rynek dalej się rozwijał, niezbędne będzie oferowanie najwyższej jakości owoców (której definicja w ostatnich latach bardzo się zmieniła) i umiejętność spełniania lub przekraczania wciąż rosnących oczekiwań konsumentów. - Do tego potrzeba dużej świadomości plantatorów i gotowości do zmian, w tym inwestowania w nowe odmiany i zaawansowane systemy uprawy – przekonuje.

- Borówka to fantastyczny owoc, ale podlega takim samym prawom rynku, jak inne gatunki. Koncentracja wyłącznie na ilości owoców i ignorowanie zmian rynkowych to droga do poważnego kryzysu. Dlatego warto uczyć się na przykładzie tych, którzy już tę drogę przeszli – mówi Dominika Kozarzewska.

Podobnego zdania jest Piotr Milewski, prezes zarządu firmy Milbor. Jego zdaniem obecnie podstawowym problemem borówki jest bardzo dynamiczny wzrost produkcji przy jednoczesnym wolniejszym rozwoju kanałów sprzedaży oraz nastawienie się producentów na ilość kosztem jakości, co przy braku realnych możliwości zagospodarowania nadwyżek przez przetwórstwo zapowiada nam poważny kryzys w najbliższych latach.