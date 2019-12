Dr Nosecka: Jak ukształtuje się tegoroczny sezon jabłkowy? (wideo)

W sezonie 2017/2018 eksport do Egiptu wynosił 16 tys. ton, natomiast w sez. 2018/2019 przekroczył 100 tys. ton. - Z tego co wiem Egipcjanie interesują się już jabłkami z tych zbiorów. Ciekawe jest również to, że na ten rynek eksportujemy głównie Idareda, którego eksportowaliśmy do Rosji przed wprowadzeniem embarga. Jest to bardzo dobry prognostyk na kształtowanie się eksportu jeżeli chodzi o Afrykę Północną - tłumaczy ekspertka.

- Jednak gdyby nie eksport do Białorusi i Egiptu to mielibyśmy bardzo duży problem z zagospodarowaniem jabłek. Pojawia się dużo nowych rynków spoza Europy ale wysyłane tam wolumeny nie są duże - dodaje Bożena Nosecka.