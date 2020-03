Dr Tomasz Lipa: Sadownicy liczą na wysokie ceny jabłek

Sadownicy liczą na wysokie ceny, jednak póki co zaczynamy się martwić, że jabłek będzie za mało. Wizja wzrostu cen jest realna jednak potrzeba czasu i bardzo wysokiej jakości, a z nią jest różnie. Dochodzą do mnie informacje, że w rejonie grójeckim połowa jabłek trafia do przetwórstwa z powodu kiepskiej jakości - mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl dr Tomasz Lipa, przewodniczący zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.