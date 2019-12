Ewa Chodakowska i Anna Starmach ruszają ze wspólnym projektem promującym superfoods i sport

Dwie mistrzynie w swoich dziedzinach łączą siły i wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz ogromne zasięgi w mediach społecznościowych zamierzają na każdym możliwym poziomie wspierać wszystkich, którzy wspólnie z nimi zdecydują się przejść na "zdrową stronę mocy". Ania i Ewa będą zachęcać i motywować oraz ułatwiać realizację postanowień, regularnie serwując przepisy na zdrowe potrawy z użyciem superfoods, a także programy treningowe.

Działania Ewy uzupełni Ania Starmach, wykorzystując z kolei swoją ekspercką wiedzę z zakresu zdrowego i smacznego gotowania.

Pełną gamę Purella Superfoods tworzą cztery grupy asortymentowe, łącznie ponad 40 nowych produktów w różnych kategoriach. Superfoods, czyli moc z organicznych i ekologicznych roślin o najwyższych wartościach odżywczych, aby gotować pysznie i zdrowo. Super Suplements, 100% mocy czystych ekstraktów z superfoods zamkniętych w wegańskiej kapsułce do wygodnej suplementacji. Superherbs to unikalne połączenie mocy ziół i superwartości superfoods w formie wygodnych saszetek do zaparzania. Natomiast supermusli to połączenie pysznych płatków ze zdrowymi owocami superfoods na idealny początek dnia.