Genetycznie zmieniony pomidor do szybkiej hodowli w mieście

Naukowcy z Cold Spring Harbor Laboratory pracują nad zmniejszaniem krzewów tak, aby mogły zmieścić się na małych przestrzeniach i jednocześnie dawać duży plon. W pierwszej kolejności zajęli się pomidorem. Swoje dokonanie opisali na łamach pisma "Nature Biotechnology".

Zmodyfikowana roślina mocno różni się od typowego krzewu tego gatunku. Nieduże pomidorki tłoczą się na niej, rosnąc na krótkich gałęziach odchodzących od miniaturowej łodygi. Transgeniczny pomidor może się pochwalić jeszcze jedną różnicą - bardzo szybko można z niego zebrać dojrzałe owoce.

"Mają doskonały kształt, małe rozmiary, dobrze smakują, choć to zależy też od upodobań" - o roślinie opowiada jej twórca, prof. Zach Lippman.

Co zdaniem badaczy jednak najważniejsze, uprawa takiego pomidora sprzyjałaby środowisku. "Praca ta pokazuje, jak możemy uzyskiwać zbiory bez niszczenia dużych połaci ziemi, czy stosowania dużych ilości nawozów, które potem spływają do rzek. Oto jedno z podejść do żywienia ludzi - lokalnego i przy obniżonej produkcji dwutlenku węgla" - tłumaczy badacz.

Naukowcy przywołują tutaj szacunki Panel on Climate Change (IPCC), według których ponad pół miliarda ludzi żyje obecnie na terenach zniszczonych wylesieniem. Nowy pomidor dobrze czułby się nawet w miejskich uprawach - w przystosowanych do tego magazynach czy kontenerach. Rośliną zainteresowali się już także naukowcy z NASA.

Aby uzyskać nową odmianę pomidora, naukowcy zmienili trzy geny. Po modyfikacji dwóch z nich, roślina wcześniej przestaje rosnąć i szybciej zakwita. Kolejny zmieniony gen kontroluje długość łodygi. Przy pracach nad nowym pomidorem konieczny był złoty środek - uzyskanie odpowiedniej wielkości krzewu przy zachowaniu dobrego smaku.

Badacze udoskonalają jeszcze swoją metodę i mają nadzieję, że w podobny sposób uda się zmniejszyć inne rośliny, np. kiwi.