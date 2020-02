Helio liderem Polskiego Biznesu

Na tegorocznej Gali Liderów Polskiego Biznesu, wieńczącej XXIX edycję tego prestiżowego konkursu, wręczone zostały Nominacje do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. W gronie najlepszych przedsiębiorstw z całej Polski, znalazła się firma HELIO S.A., która na czele z Prezesem Zarządu, Leszkiem Wąsowiczem otrzymała nominację za bogatą ofertę produktową, pozostającą w zgodzie z najnowszymi trendami w dietetyce, imponujący rozwój infrastruktury i wzorcowy przykład społecznej odpowiedzialności. Prestiżową nagrodę Lidera Polskiego Biznesu, przyznawaną przez BCC odebrał podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim, Prezes Zarządu Spółki - Pan Leszek Wąsowicz.

HELIO to polska firma o blisko 30-letniej tradycji i czołowej pozycji na rynku bakalii. Jej zakład jest dziś jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów w branży w Europie, a produkty pod marką HELIO sprzedawane są w Polsce i zagranicą:

"Jesteśmy jedną z tych firm, która powstała z mariażu marzeń przedsiębiorczych Polaków i możliwości tworzącej się gospodarki wolnorynkowej lat 90-tych. Z perspektywy 30-lat zarządzania przedsiębiorstwem stwierdzam, że przepisem na sukces była przede wszystkim wizja, konsekwencja i determinacja w dążeniu do celu oraz niepoddawanie się koniunkturalnym naciskom. Nasz biznes oparliśmy bowiem o strategię rozwoju organicznego. Dzięki temu systematycznie budujemy przewagi konkurencyjne, nie obciążając przy tym kondycji finansowej i będąc wiarygodnym partnerem dla wszystkich interesariuszy, w tym odbiorców, dostawców, czy banków. Dzięki wizji, konsekwencji i stabilnej strukturze właścicielskiej realizujemy wielkie przedsięwzięcia metodą małych kroczków. Dziś zakład HELIO zalicza się do największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w branży bakaliowej w Europie, a produkty sprzedawane są pod marką HELIO oraz licznymi markami własnymi czołowych sieci handlowych w Polsce i zagranicą. Eksport to zaś bardzo dynamiczny i perspektywiczny obszar rozwoju naszej działalności. Zagraniczni odbiorcy doceniają w szczególności naszą infrastrukturę, najwyższy światowy standard produkcji i dogodną lokalizację w samym środku Europy” – mówi Leszek Wąsowicz, Prezes Zarządu Spółki.