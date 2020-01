Holenderski eksport owoców i warzyw wzrósł, także dzięki sprzedaży do Polski

Z kwotą 4,3 miliarda euro Niemcy zajmują pozycję lidera w imporcie z Holandii. Kolejne miejsca należą do Wielkiej Brytanii i Belgii.

Najsilniejszy wzrost eksportu w 2019 r. można zaobserwować w Polsce. Obroty sprzedażowe wzrosły tutaj o 18 procent. Dotyczyło to głównie cebuli, pomidorów i papryki. Dobre wyniki odnotowano również we Francji (+ 6%), Danii (+ 7%) i we Włoszech (+ 12%).

Wyższy holenderski obrót eksportowy owoców i warzyw w 2019 r. wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży cebuli, pomidorów, papryki, awokado, bananów i owoców jagodowych. Pomidory prowadzą w rankingu eksportowym z dużym wyprzedzeniem, a następnie papryka i awokado.