IMGW ostrzega przed przymrozkami

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu na terenie województwa opolskiego spodziewane są przymrozki.

Od godziny 20 w sobotę do 8 rano w niedzielę temperatura może spaść do minus pięciu stopni, a przy gruncie do minus sześciu stopni Celsjusza. Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków ocenia się na 95 procent.