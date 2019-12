Jabłka SweeTango - podbijają gusta konsumentów w USA

Żeby rozpocząć nowy sezon SweeTango w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, spółdzielnia Next Big Thing, skupiła się zarówno na komunikacji bezpośredniej z konsumentem, jak i na widoczności w sklepie. Ta kampania konsumencka obejmuje reklamy mające na celu dotarcie do docelowych grup demograficznych SweeTango w różnych kanałach, w tym w podcastach i na YouTube. Marka jest aktywna w kanałach społecznościowych, co buduje i utrzymuje świadomość konsumentów oraz wiedzę na temat SweeTango. Natomiast w handlu detalicznym regionalne biura sprzedaży spółdzielni od wybrzeża do wybrzeża współpracują z różnymi klientami detalicznymi, aby zaspokoić ich regionalne i lokalne potrzeby, w tym prezentacje w sklepie.

Promocja jest ważna ponieważ rośnie areał nasadzeń SweeTango i zwiększa się ilość jabłek dostępna na rynku. To z kolei skłania też do rozmów z kolejnymi detalistami.

Jabłoń SweeTango® (‘Minneiska’) została odkryta na drodze krzyżowania odmian ‘Honeycrisp’ oraz Zestar® (‘Minnewashta’). Wyróżnia się bardzo wczesnym dojrzewaniem owoców, kruchym i soczystym miąższem oraz wyjątkowo długą – jak na wczesne jabłko – możliwością przechowywania owoców, nawet przez 90–120 dni bez utraty smaku i jędrności.

Jabłka SweeTango® dojrzewają w Minnesocie już w pierwszym tygodniu września, około 2–3 tygodnie wcześniej niż owoce ‘Honeycrispa’. Osiągają średnicę 7,1–7,9 cm i mają stożkowaty kształt. Ich skórka pokryta jest w 70–95% czerwonym rumieńcem na zielonożółtym tle.