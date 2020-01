KSC zakończyła kampanię cukrowniczą 2019/2020. Wyzwaniem była pogoda i szkodniki

Średni czas kampanii wyniósł 99 dni. Średni plon buraków cukrowych w Spółce wyniósł 57 t/ha, najwyższy średni plon uzyskano w Cukrowni Malbork – 74 t/ha. Średnia polaryzacja wyniosła 16,7%.

- W 2019 roku wyzwaniem były niesprzyjające warunki pogodowe i szkodniki, które w największym stopniu pojawiły się w uprawach buraków na wschodzie kraju” - podsumował kampanię prezes zarządu KSC Krzysztof Kowa.

Podczas 18. kampanii KSC S.A. skupiła prawie 5,8 mln ton buraków cukrowych i wyprodukowała ponad 860 tys. ton cukru. W 2019 roku buraki cukrowe, zakontraktowane przez KSC S.A. uprawiane były na areale ponad 100 tys. ha, uprawiało je blisko 15 tys. plantatorów.

W październiku 2019 roku KSC S.A. oddała do użytku Terminal Cukrowy w Porcie Morskim Gdańsk. Własny Terminal pozwolił na ograniczenie wynajmu powierzchni w magazynach zewnętrznych, co przyczyniło się do znacznego obniżenia kosztów związanych z logistyką. Dzięki tej inwestycji Spółka zwiększa możliwości dotyczące pozyskiwania nowych rynków zbytu. Ze względu na spadek spożycia cukru w Unii Europejskiej duże znaczenie mają rynki pozawspólnotowe. Podczas kampanii w 2019 roku wysłano z Terminala 60 tys. ton cukru, między innymi do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. KSC S.A. planuje wysyłkę cukru za pomocą Terminala w wysokości 300 000 ton rocznie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 roku, jest obecnie największym w Polsce i jednym z najbardziej znaczących w Europie producentów cukru buraczanego. Większościowym udziałowcem KSC S.A. jest Skarb Państwa, około 20% akcji należy do plantatorów buraka cukrowego i pracowników. W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice) oraz Zakład „Polskie Przetwory” z siedzibą we Włocławku.

Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne.

Odbiorcami produktów Spółki sprzedawanych pod marką „Polski Cukier” są zarówno uznane firmy polskie, jak i renomowane koncerny międzynarodowe. Budowana przez lata Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. działa dzisiaj w pięciu sektorach rynku rolno-spożywczego. Podstawowym sektorem Grupy pozostaje przemysł cukrowniczy. Cztery kolejne to przemysł cukierniczy, przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego, przemysł zbożowo-młynarski oraz przemysł ziemniaczany. Do Grupy Kapitałowej KSC S.A. należą dzisiaj poza KSC S.A. cztery produkcyjne spółki zależne:

• Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.

• Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

• Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

• Î.C.S.„Moldova Zahăr” SRL w Republice Mołdawii.