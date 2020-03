KUPS, sadownicy i producenci apelują o poprawkę w sprawie podatku cukrowego

– Wprowadzenie opłaty cukrowej na nektary i napoje owocowe i warzywne spowoduje szereg negatywnych skutków dla branży owocowo-warzywnej, w szczególności dla sadowników, małych i średnich przetwórców oraz dla konsumentów. Nie przyczyni się też do osiągnięcia celu prozdrowotnego, założonego w ustawie. Cała kategoria napojowa wykorzystuje tylko ok. 19 proc. cukru spożywanego w Polsce. W ustawie zabrakło natomiast opłaty na inne produkty w tym kategorie napojów alkoholowych jak piwa smakowe i typu radler – mówi Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

Marnotrawstwo kilkudziesięciu tys. ton owoców i warzyw

Zdaniem KUPS podwyżka cen spowoduje znaczące ograniczenie zbytu na polskie owoce i warzywa rzędu kilkudziesięciu tysięcy ton rocznie. Grozi to upadkiem części gospodarstw sadowniczych oraz małych i średnich firm przetwórczych, spowoduje szkody dla polskiej branży owocowo-warzywnej w szczególności dla producentów jabłek, a także wiśni, malin, czarnej porzeczki, aronii i marchwi. Ograniczanie zbytu na surowce od polskich sadowników, to poważny problem dla całego krajowego rynku sadowniczego. Polska jest jednym z największych producentów owoców i warzyw w Europie i jednym z największych na świecie. Ze względu na rosnącą konkurencję w eksporcie owoców i warzyw oraz ich przetworów bardzo ważne jest zagospodarowanie każdej tony polskich owoców i warzyw na rynku krajowym, także jako składnika do napojów i nektarów. Przykład Węgier, które zwolniły z opłaty cukrowej wszystkie napoje o wysokiej zawartości owoców i warzyw wskazuje, jak kraj może i powinien chronić swój rynek ogrodniczy.

Likwidacja rodzinnych sadów oraz bankructwo małych i średnich firm

Według KUPS Skutki finansowe dla całej branży owocowo-warzywnej, to straty liczone ostrożnie w setkach milionów złotych. Nie są to koszty ostateczne, gdyż należy się liczyć w kolejnych latach z bankructwami polskich małych i średnich firm, specjalizujących się w produkcji napojów owocowych i nektarów, likwidacji rodzinnych sadów zajmujących się uprawą flagowych krajowych owoców – co znacząco wpłynie na zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu podatków od działalności gospodarczej.