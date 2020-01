Marka Łowicz zachęca: Świętuj Dżem Babci z Łowiczem

W ciągu roku jest wiele wspaniałych okazji do świętowania z bliskimi. Łowicz zachęca do tego, by wspólnie się nimi cieszyć i celebrować każdy… dżem dobry! Marka rozpoczyna komunikację 2020 od przypomnienia o styczniowym święcie każdej babci.