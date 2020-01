McCormick rozszerza dystrybucję marki Galeo

Marka dostępna do tej pory w tradycyjnych sklepach spożywczych i sieciach lokalnych na terenie całego kraju, a także w sieciach Kaufland, Carrefour czy E.Leclerc, rozszerza swoją dystrybucję o kolejne placówki. Teraz, na półkach placówek handlowych zgromadzonych pod szyldami Auchan oraz Delikatesy Centrum, konsumenci znajdą nie tylko najpopularniejsze produkty z portfolio marki, takie jak: liść laurowy, ziele angielskiego oraz mieszanki: przyprawę do gyrosa czy do kurczaka, ale także produkty takie jak: curry, cynamon czy imbir.

- Rozbudowując dystrybucję naszych produktów o kolejne sieci handlowe, pragniemy dotrzeć do szerszej grupy klientów – nie tylko tych przywiązanych do swoich ulubionych sklepów, ale także do osób, które ponad preferowane marki, stawiają bliskość sieci handlowych. Chcemy zaistnieć w świadomości osób, które wcześniej nie miały kontaktu z naszą marką, a także sprawić, że będzie dostępna „na wyciągnięcie ręki” w każdym miejscu w kraju – mówi Iwona Semczuk, Brand Manager.

Galeo razem z markami takimi jak KAMIS, Ducros i Schwartz należy do światowego lidera w branży przypraw – firmy McCormick.