Międzynarodowe badanie: Pozytywne prognozy dotyczące eksportu jabłek

W listopadzie największe kraje producenckie w Europie (Polska, Włochy, Francja, Niemcy) zanotowały - średnio - 63,00 euro / 100 kg za sortowane i pakowane jabłka deserowe. Zatem europejska cena hurtowa jest o 15% wyższa niż średnia z 5 lat.

Produkcja jabłek w Polsce zakończyła się w 2019 r. z deficytem - 2,1 mln ton, czyli 44% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Ze względu na wciąż duże znaczenie przetwórstwa (wg międzynarodowych analiz nawet 70 proc. zbiorów) ten rok będzie trudny dla eksportu na dużą skalę. Z reguły Polska eksportuje około 1 miliona ton jabłek rocznie, w tym 30% wewnątrz i 70% poza UE. Dla polskich marketerów ważne będzie, aby w tym roku obsługiwać podstawowe rynki. Obejmują one w dużej mierze Białoruś, Egipt, Kazachstan i Rumunię. Silne polskie ceny krajowe już hamują eksport do tych tradycyjnie wrażliwych na ceny krajów. W wyniku słabszej dostępności polski poziom cen wzrósł o 75% do 38,00 EUR / 100 kg do listopada, w porównaniu do średniej z pięciu lat.

W Europie Włochy są nie tylko głównym producentem jabłek na świeży rynek, ale także mistrzem eksportu w krajach trzecich. Od 2015 r. krajowa powierzchnia uprawy jabłek wzrosła o 10% kosztem owoców pestkowych. Dzięki tegorocznym zbiorom wynoszącym 2,2 miliona ton włoskie zbiory spadły nieco poniżej poziomu z poprzedniego roku o prawie 3%. Wyceniona na 68,00 EUR / 100 kg cena jabłek kształtuje się na włoskim poziomie z poprzedniego roku i na tym samym poziomie co średnia z 5 lat.

W przeciwieństwie do europejskiego trendu Francja wyprodukowała ponadprzeciętne zbiory jabłek w wysokości 1,65 miliona ton; +12% w stosunku do poprzedniego roku i +6% w stosunku do średniej długoterminowej. Francuska cena hurtowa dostosowała się mniej więcej do długoterminowej średniej w tym roku. W listopadzie cena wyniosła 85,00 EUR / 100 kg, 35% powyżej średniej dla UE 4.

W 2019 r. wyprodukowano 949,000 ton jabłek na 34 000 hektarach w Niemczech. Stanowi to spadek produkcji związany z pogodą o około 21% w porównaniu z rokiem poprzednim. W listopadzie niemiecka cena hurtowa w wysokości 60,00 EUR / 100 kg utrzymała się na odpowiednim poziomie i jest o 25% wyższa od średniej krajowej z 5 lat i 5% poniżej średniej europejskiej.