Minister rolnictwa o wyzwaniach branży sadowniczej i warzywniczej

− Trudno sobie wyobrazić dietę współczesnego człowieka bez owoców i warzyw zarówno świeżych jak i tych przetworzonych. Odnosimy wielkie sukcesy w tej branży. To zasługa zarówno sadowników jak i naukowców z Instytutu Ogrodnictwa oraz tych, którzy zajmują się warzywami. W polskim eksporcie, którego wartość osiągnęła w ubiegłym roku ponad 30 mld euro, produkty owocowe i warzywne stanowią bardzo istotny udział – mówił szef resortu rolnictwa.

Minister wspomniał o pojawiających się wyzwaniach współczesnego świata, które stają także przed branżą sadowniczą i warzywniczą. Sprostanie tym pojawiającym się nowym zadaniom pomoże w konkurowaniu na rynku europejskim i rynkach światowych.

− Wysoka jakość i bezpieczeństwo żywności jest warunkiem funkcjonowania na rynku. To nie jest tylko kwestia lepszych czy gorszych cen. Jeżeli nie będziemy mieli produktów najwyższej jakości, to nie przetrwamy na rynku. Rynek nie będzie zainteresowany. Tym bardziej, że światowe trendy sprowadzają się do tego, że wielką produkcją zaczynają zajmować się kraje, które do tej pory tym się nie zajmowały jak np. Rosja czy Ukraina – zaznaczył minister.

Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił także uwagę na konieczność organizacji rynku, współpracy w ramach branży i poprawy zorganizowania się rolników i przetwórców.

− Produkcja żywności świeżej, nieprzetworzonej, owoców i warzyw powinna się opierać na zorganizowanych rolnikach, na zorganizowanych sadownikach. Przewagą rolników w zachodniej Europie nie jest lepsza technika, nie jest większe wsparcie finansowe. Przewagą rolników Europy zachodniej, naszych głównych konkurentów – Niemiec, Francji – jest wyłącznie stopień zorganizowania. Nic więcej. Stopień zorganizowania do wspólnego używania maszyn, zaopatrywania się w środki do produkcji, wspólnego przygotowywania oferty rynkowej i negocjowania cen, a także do wspólnego przetwórstwa.

Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że chodzi także o to, aby organizacje reprezentujące producentów starały się ze sobą współpracować, a nie konkurować. Jako dobry przykład minister podał wspólne kampanie promocyjne producentów owoców jagodowych.

− Szansą jest także przetwórstwo. Polska jest i pozostanie dużym producentem soków i koncentratów. Podjąłem starania, aby rozszerzyć możliwość produkcji cydru i perry. To są również sposoby przetwarzania. Nie wystarczy dobrze prowadzony sad i duże zbiory, jeżeli nie będziemy mieli ich gdzie sprzedać – mówił minister.

Tegoroczna, 10. edycja targów zgromadziła wystawców prezentujących: maszyny, środki ochrony roślin, nawozy i biostymulatory, tunele foliowe i szklarnie, nasiona, systemy do nawadniania, materiał szkółkarski, opakowania i maszyny pakujące, akcesoria ogrodnicze, technika przechowalnicza, usługi informatyczne, usługi logistyczne, usługi dla ogrodnictwa, konstrukcje sadownicze. Oprócz części wystawienniczej targi te, to także szereg spotkań, szkoleń i rozmaitych prezentacji.