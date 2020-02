Nowość 2020. Czereśnie suszone Helio Natura. Czereśniowy smak lata… o każdej porze roku!

Czereśnie suszone HELIO Natura

100% natury

100% atutów czereśni

Czereśnie to smak lata, który dzięki HELIO Natura możesz teraz zatrzymać na dłużej! Pyszne Czereśnie suszone HELIO Natura są równie smaczne, lecz trwalsze i łatwiejsze do przechowywania od świeżych owoców i są dostępne przez cały rok! Nie zawierają też żadnych sztucznych dodatków i konserwantów. To w 100% naturalne, wysokiej jakości czereśnie suszone bez pestek, które mają naturalnie wyjątkowy smak i są naturalnie zdrowe! Czereśnie HELIO Natura to doskonałe źródło błonnika pokarmowego oraz potasu, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Czereśnie to także cenne źródło polifenoli i antocyjanów, dlatego warto by znalazły się w naszej codziennej zdrowej diecie.

Nie czekaj do lata, tylko już dziś zasmakuj naturalnie słodkich Czereśni HELIO Natura i przywołaj słoneczne, wakacyjne dni! Zabierz ze sobą smakowitą przekąskę HELIO Natura do pracy, na spacer lub na pierwszy wiosenny piknik i przywołaj owocowe wspomnienia lata! Koniecznie wypróbuj też Czereśnie suszone HELIO Natura w codziennej kuchni, tworząc wyśmienite desery… o czereśniowym smaku lata np. na zbliżające się Święta Wielkanocne!

Cena: ok. 9zł/80g

