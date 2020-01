Ogródek Dziadunia: kiszonki znów wracają do łask

Ekspert: Włączenie do codziennej diety co najmniej 0,5 kg sezonowych warzyw i owoców pomoże w walce z chorobami

- Kiszenie jest znane od wieków w polskiej kuchni. Stosowane było głównie jako sposób utrwalania żywności. Fermentowane produkty to najczęściej kefiry, jogurty lub warzywa, rzadziej owoce. Produkty użyte do kiszenia zyskują nowy smak, ale przede wszystkim można je przechowywać o wiele dłużej niż świeże. Obecnie kiszonki znów wracają do łask i stają się coraz bardziej modne. A to za sprawą ich właściwości zdrowotnych, których, prawdę mówiąc, nie da się przecenić. Zawartość kwasu mlekowego sprawia, że są nazywane "naturalnymi probiotykami" – podkreśla właścicielka firmy Ogródek Dziadunia.

- Warzywa fermentowane, w odróżnieniu od jogurtów czy kefiru, mają także właściwości prebiotyczne. Prebiotyki są formą sfermentowanego włókna, na którym rozwijają się probiotyczne bakterie jelitowe. Dlatego spożywanie owoców i warzyw bogatych w prebiotyki pomaga wspierać środowisko przyjazne dla bakterii, które powinny zamieszkiwać zdrowe jelita. Diety bogate w prebiotyki wzmacniają uczucie sytości, a więc przyczyniają się do lepszego kontrolowania wagi ciała. Wynika to z faktu, że prebiotyki są bogate w błonnik, składnik bardzo cenny dla naszego organizmu i procesów trawienia - dodaje Katarzyna Surowiec.