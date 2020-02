Pepees ma list intencyjny z Daesang ws. potencjalnej współpracy

Jak podano, strony zobowiązały się do kontynuowania negocjacji dotyczących współpracy w zakresie produkcji oraz do opracowania i uzgodnienia odpowiedniej dokumentacji.



Przedmiotem rozmów będzie również zakres niezbędnych badań i inwestycji.



W komunikacie podano, że w listopadzie Pepees przesłał do Deasang projekt listu intencyjnego odnoszącego się do prowadzenia rozmów dotyczących współpracy, a nawiązanie współpracy ma na celu realizację celów strategicznych spółki oraz poszerzenie rynków docelowych i oferty produktowej, w tym modyfikatów.



Deasang jest największym koreańskim producentem produktów spożywczych. Oprócz Korei, Daesang posiada swoje fabryki w Indonezji i Wietnamie oraz przedstawicielstwa handlowe w Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach i na innych rynkach azjatyckich. Daesang jest spółką giełdową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Seulu.

