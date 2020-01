Polacy coraz częściej szukają informacji o właściwościach odżywczych owoców i warzyw

Polacy coraz bardziej świadomie sięgają po owoce i warzywa. Moda na zdrowe odżywianie sprawia, że częściej szukamy też informacji o ich właściwościach odżywczych. Tymczasem świat owoców i warzyw to nie tylko witaminy – to także wiele nieoczywistych faktów i anegdot. Po co malinom kolce? Kto powinien jeść buraki? Co marchew ma wspólnego z holenderskim dworem? Czym jest Grandarosa? – na te pytania odpowiadają naukowcy z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.