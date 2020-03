Polacy uwielbiają borówki. Nawet w lutym (wideo)

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” to projekt kompleksowych badań zainicjowany przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw we współpracy z innymi organizacjami sektora, w odpowiedzi na wyzwania związane z promocją roli owoców i warzyw w diecie. Zrealizowano pierwszą falę całorocznego monitoringu konsumpcji owoców i warzyw. Wiemy które superowoce Polacy najchętniej jedli w lutym.

- 87% Polaków spróbowało w lutym jabłek, gruszek 34%, a na trzecim miejscu znalazły się borówki. 17% Polaków jadło borówki. Letni owoc, ale mamy przetwory, mrożonki, borówki dostępne w sieciach handlowych. Borówki, truskawki, maliny, czerwone porzeczki - te cztery owoce uzyskały w naszych badaniach po kilkanaście procent. Tylu Polaków próbowało je w lutym – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

- Bardzo się cieszymy, że 17% Polaków deklaruje chęć konsumowania borówek w zimie, poza polskim sezonem. To doskonała podstawa do rozwijania konsumpcji w sezonie, kiedy znowu będziemy namawiać Polaków do tego, żeby codziennie jedli filiżankę superowoców. W pierwszej szóstce w badaniach znalazły się aż cztery owoce jagodowe. To jest ogromny sukces i oznacza, że Polacy zdają sobie sprawę z ich walorów zdrowotnych i korzystnego wpływu na samopoczucie i urodę – mówi Dominika Kozarzewska, członek zarządu Fundacji Promocji Polskiej Borówki.

- Jesteśmy ludźmi spełnionymi. Prze lata działaliśmy wspólnie by zjednoczyć środowisko producentów. Działania udało się skonsolidować, a dziś celebrujemy taki wynik. Bardzo się cieszymy, deklaracje na poziomie 17% pozwalają mieć nadzieję na doskonały sezon i na kolejne – miejmy nadzieję – jeszcze lepsze. Wyniki pokazują jak bardzo borówka jest już polska. Stała się częścią stylu życia – mówi Ireneusz Komorowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej.

Sukcesem na pewno jest w tej chwili poszukiwanie na rynku owoców jagodowych. Nawet w okresie zimowym, w lutym, istnieje konsumpcja owoców takich jak borówka, porzeczka, truskawka, malina. To co prawda w większość owoce z importu, ale ludzie tego produktu poszukują. Nasza sztafeta rozpoczyna drugie życie [sezon] o wiele bardziej intensywny niż w roku ubiegłym. W tym roku dołączyły przetwory - soki, dżemy, mrożonki. Mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma. Będziemy go serdecznie wspomagać - komentuje Piotr Nowak, członek władz Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii „Aronia Polska”.