Polski eksport koncentratu soku jabłkowego większy niż szacował resort finansów

Polska wyeksportowała w sezonie 2018/19 znacznie więcej koncentratu soku jabłkowego niż pierwotne wynikało z danych Ministerstwa Finansów. Po aktualizacji danych handlowych dotyczących eksportu z Polski soku jabłkowego w sezonie 2018/19, wolumen został skorygowany do 398 tys. t, co oznacza wzrost o 130% w stosunku do poprzedniego sezonu. Pierwotnie dane celne wskazywały, że eksport wyniósł około 370 tys. t. – ocenia Karolina Załuska, analityk sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.