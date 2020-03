Prezes Farmy Świętokrzyskiej: konsumenci muszą racjonalnie planować zakupy

W Polsce do marnowania jedzenia przyznaje się aż 42 proc. społeczeństwa, a w śmieciach rocznie ląduje 9 mln ton żywności, przede wszystkim pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Statystyczny Kowalski marnuje rocznie blisko 250 kg żywności, co daje nam niechlubne piąte miejsce w UE. Jednocześnie 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie.

1 marca 2020 weszły w życie artykuły 5-14 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Dotyczą one m.in. opłaty za marnowaniu żywności. Jeśli zamiast oddać niesprzedane jedzenie organizacji, z którą podpisał umowę, sprzedawca żywności będzie ją wyrzucał, zapłaci na rzecz tej organizacji opłatę za marnowanie żywności. Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności. Za brak rozliczenia się z należnej opłaty albo jej zaniżenie inspektor ochrony środowiska ma karać mandatem od 500 zł do 10 tys. zł.

- Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności to na pewno krok w dobrym kierunku, choćby dlatego, że niejako wymusza współpracę pomiędzy biznesem a NGO w kwestii redystrybucji żywności, która z założenia zamiast na śmietnik ma trafić do potrzebujących. Na pewno nie jest to jednak całościowe rozwiązanie problemu. Ustawa dotyczy na razie największych jednostek handlowych, z czasem ma zostać rozszerzona również na mniejsze. A dane wskazują jednoznacznie, że najwięcej - bo ponad połowa - żywności marnuje się nie w sklepach, a w gospodarstwach domowych – dopiero na kolejnych miejscach są przetwórstwo, gastronomia, produkcja i dystrybucja. I to jest wielkie wyzwanie - jak nauczyć konsumentów, żeby racjonalnie planowali zakupy, właściwie przechowywali żywność, zwracali uwagę na daty ważności, przetwarzali resztki i w konsekwencji wyrzucali mniej. Jako PIŻE jeszcze przed wejściem w życie ustawy uruchomiliśmy kampanię „Eko jemy - nie marnujemy”, której celem było dotarcie zarówno do producentów rolnych, dystrybutorów żywności, jak i właśnie do konsumentów z wiedzą na temat problemu marnotrawstwa żywności, a także zalet zwiększania konsumpcji żywności ekologicznej, w tym jej właściwego rozpoznawania, nabywania i przechowywania. Takich kampanii edukacyjnych, prowadzonych zarówno przez państwo, jak i przez sektor prywatny powinno być dużo więcej - zapewnia Łukasz Gębka.