Producenci owoców jagodowych stworzyli wspólną ofertę

- Integrujemy się jako środowisko. Wspólnie pracujemy nad tym by w maju przyciągnąć do sklepów jak najwięcej Polaków i potem promować codzienną konsumpcję owoców jagodowych do października. Promujemy „korzystanie z pełni sezonu na truskawki i wypatrywanie pierwszych polskich malin”. Podobnie w kolejnych tygodniach kiedy na rynku pojawiają się owoce jagody kamczackiej, borówki wysokiej, czarnej i czerwonej porzeczki, aronii oraz uprawianego w Polsce minikiwi. Tak stworzyliśmy realną „jagodową sztafetę - mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

− Produkcja owoców i warzyw powinna się opierać na zorganizowanych sadownikach. Przewagą naszych konkurentów jest wyłącznie stopień zorganizowania. Chodzi także o to, aby organizacje reprezentujące producentów starały się ze sobą współpracować, a nie konkurować – podkreślił podczas otwarcia tegorocznych targów TSW Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jako dobry przykład minister podał wspólne kampanie promocyjne producentów owoców jagodowych.

Kampanie owoców jagodowych koncentrują się wokół korzyści z codziennej konsumpcji, informacji o sezonie (dostępności) oraz na czymś co jest określane jako „płynne przejście z jednego owocu w sezon kolejnego”. Kampania zmienia model konsumpcji ze „spróbowania w szczycie sezonu” na codzienną konsumpcję, z dbałością o brak przerwy.

- Współpraca pozwala nam budować nawyk codziennej konsumpcji. Żaden pojedynczy owoc jagodowy nie byłby wstanie zrobić tego samodzielnie. Razem to nam się udaje. Stawiamy na codzienną konsumpcję z korzyścią dla zdrowia i urody - mówi Witold Boguta, Prezes KZGPOiW.

Do komunikatów „zdrowe i polskie” dodaliśmy pojęcie „superowoce” i korzyści w obszarze urodowym. Obietnica dobrego samopoczucia i wyglądu wzbogaca postrzegane korzyści z konsumpcji i, co ważne, przybliża je w czasie – dodaje Boguta.

Konsumenci często szukają wybitnych walorów smakowych i zdrowotnych w owocach egzotycznych. Natomiast w kraju mamy owoce jagodowe, o których mówi cały świat. Mówi i nazywa superowocami. Owoce jagodowe są znakomitym źródłem antyoksydantów, skoncentrowanych, smacznych i doskonale przyswajalnych. Pracujemy nad tym by wiedzieli o tym wszyscy – mówi Janusz Andziak, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Truskawek.

- Borówki podbiły rankingi najzdrowszych owoców świata. Dzięki różnym odmianom mamy je przez długi czas, od czerwca, przez tradycyjnie lipiec, sierpień i wrzesień, praktycznie do października. W sezonie zachęcamy do spożywania przynajmniej filiżanki świeżych borówek dziennie. Poza sezonem w formie przetworów - mówi Ireneusz Komorowski, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej.