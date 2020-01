Produceni jagodowych namawiają do konsumpcji owoców oraz przetworów

Każdy z owoców jagodowych ma dosyć krótki sezon. To nie sprzyja samodzielnej promocji i utrwaleniu w świadomość konsumentów jego walorów. W sumie ich zbiory, w naszym kraju, trwają od maja do października i układają się w „jagodową sztafetę”. Codziennie, przez ponad pół roku możemy jeść je świeże. W ubiegłym roku plantatorzy połączyli siły by dbać o płynne przejście z sezonu jednego owocu w sezon kolejnego i promować codzienną konsumpcję filiżanki polskich superowoców. W tym roku rozszerzają sztafetę i planują promocję jagodowych przetworów.

- W tym roku dołączamy do siedmiu wcześniej już promowanych - truskawki, maliny, jagody kamczackiej, borówki, porzeczki, aronii, minikiwi - dwa nowe gatunki: agrest i jeżynę. Serdecznie zapraszamy ich producentów do współpracy z nami, do pokazania swoich gospodarstw, wiedzy oraz zaangażowania, niezbędnego by dostarczać konsumentom owoce najwyższej jakości - mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

- W sezonie od maja do października, kiedy poszczególne gatunki owoców dojrzewają, zachęcamy konsumentów do codziennej konsumpcji filiżanki owoców. Natomiast w pozostałym okresie będziemy promować owoce w postaci przetworów. Soki, dżemy, konfitury, owoce mrożone, i zachęcać do ich konsumpcji tak, żeby polskie superowoce znajdowały się na stole przez okrągły rok. Zachęcamy przetwórców, szczególnie producentów owoców, którzy zajmują się przetwórstwem, małe firmy przetwórcze, do współpracy przy wspólnej promocji przetworów - dodaje Witold Boguta. Celem podejmowanych działań jest zwiększenie spożycia krajowych owoców jagodowych, w tym w postaci przetworów, oraz wiedzy, która pozwoli postrzegać jagodowe jako symbol stylu życia. Główną grupą docelową są ludzie aktywni, w tym młodzi rodzice i seniorzy. Poszukujący zdrowych produktów i pomysłów na to, jak praktycznie mogą one zafunkcjonować w ich diecie.

Budowa nawyku codziennej konsumpcji owoców jagodowych i ich przetworów, w której uprzywilejowana jest pozycja produktów lokalnych, naturalnych, mniej przetworzonych. Promocja wysokiej zawartości antocyjanów oraz pojęcia „superowoce”, które oznacza wyjątkowo korzystny wpływ na zdrowie, samopoczucie i urodę. Promocja sezonowości, jagodowej sztafety, patriotyzmu dietetycznego i zakupowego.