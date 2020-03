Profi zbliża się do 50 proc. udziału w rynku zup gotowych

Z udziałem na poziomie 48 proc. w roku 2019 firma systematycznie umacnia swoją pozycję wśród producentów zup z półki, które obok pasztetów stanowią jedną z jej najważniejszych kategorii produktowych. Tylko w roku 2019 do sklepów trafiło blisko 6 mln zup gotowych Profi w lekkich opakowaniach typu softpack.

Portfolio zup gotowych Profi składa się z siedemnastu inspirowanych polską tradycją kulinarną propozycji. Systematyczne prace nad wzmocnieniem pozycji tej kategorii na rynku objęły między innymi weryfikację ich składu. Obecnie dostępne są one w nowych recepturach bez dodatku barwników i sztucznych aromatów, których miejsce zastąpiły większe ilości warzyw, mięsa, makaronu czy ryżu.

- Nasze zupy rok do roku umacniają swoją pozycję na rynku, należąc do najchętniej wybieranych produktów z tego segmentu. Mimo to w ubiegłym roku rozpoczęliśmy działania skupiające się na zwiększeniu udziału zup Profi w rynku, podejmując się zadania opracowania na nowo receptur każdej z nich. Dodatkowo, wskutek rebrandingu marki i wszystkich kategorii produktowych od kilku miesięcy zupy dostępne są na półkach sklepowych w opakowaniach o nowej szacie graficznej. Poprawa walorów smakowych, konsystencji, zapachu oraz atrakcyjności wizualnej samego produktu spowodowała jeszcze większy wzrost zainteresowania wśród konsumentów, który pozwala nam bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość – mówi Paweł Ornatek, Prezes Zarządu firmy Profi.