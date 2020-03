Purella Superfoods dołącza do akcji pomocowej dla szpitali i Polskiej Służby Zdrowia (wideo)

View this post on Instagram

Epidemia, jaka dotknęła nasz kraj i Europę, nagle zmieniła zachowania konsumentów i wywołała panikę zakupową. W efekcie tego, wiele półek opustoszało, co nie pomogło w uspokojeniu nastrojów społecznych. Branża mleczarska, podobnie jak inne, musi odpowiedzieć na zwiększony popyt i tym samym uspokoić konsumentów 🥛🧀😷 . #mleczne #mleczarnia #mleko #mlecznasroda #mlecznaśroda #ser #sery #milk #milkmarket #zakupy #koronawirus #coronavirus #epidemia #pandemia #portalspozywczy