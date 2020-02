Purella Superfoods wchodzi w nową kategorię. Tym razem to odżywcze supershoty

Purella Superfoods miała mocny początek 2020 r. Rozpoczęła go od akcji „Zdrowy Początek Roku”, a tym samym zaprezentowała trzy nowe linie produktowe: chrupiące musli, mieszanki ziołowe do zaparzania i ekstrakty Superfoods w wegańskich kapsułkach do suplementacji. Jednak na tym nie koniec. Teraz wchodzi w kolejną kategorię - supershot, w której połączyła moc superfoods i soki NFC. - Tworząc nasze rozwiązanie braliśmy pod uwagę wygodną formę, funkcje zdrowotne, a także aspekt ekologiczny. Tych wszystkich funkcji poszukują nasi konsumenci - zapewniają przedstawiciele spółki.