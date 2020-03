Purella wspiera sprzedaż poprzez edukację razem z Anią Starmach (wideo)

- Stworzyliśmy wyjątkowy program kulinarny z Anią Starmach w roli głównej "SUPERFOODy na co dzień" w ramach którego Purella będzie edukować konsumentów jak szybko, smacznie i zdrowo gotować, wykorzystując do tego SUPERFOODy, czyli produkty pochodzenia roślinnego o najwyższych wartościach odżywczych. W ramach pierwszej serii zostało nagranych 9, niespełna 5 minutowych odcinków. Każdy odcinek ma SUPER bohatera w postaci produktu z linii SUPERFOODS. "Gotować prosto, smacznie i zdrowo to moja filozofia, w którą wierzę i którą chętnie promuję. W "SUPERFOODach na co dzień" pokażę, jak w łatwy sposób włączyć składniki o najwyższych wartościach odżywczych do naszej codziennej diety. Chcemy edukować i pokazywać widzom, czym są SUPERFOODy, jak wykorzystać ich moc w kuchni do codziennego gotowania, przyrządzając proste i smaczne dania z ich dodatkiem. Chcemy zachęcić widzów do eksperymentowania, bawienia się w kuchni nowymi, czasem egzotycznymi składnikami, które wzbogacają dietę, będąc jednocześnie bombami witamin i minerałów, których zawierają kilkakrotnie więcej niż inne produkty" - zapowiadają przedstawiciele firmy Purella Superfood.

Do projektu zaproszono także gości specjalnych, którzy będą̨ towarzyszyć́ Ani w kuchni. W wybranych odcinkach wystąpią̨: Grzesiek Zawierucha – zwycięzca ostatniej edycji programu Masterchef, Zosia Zborowska-Wrona – blogerka, influencerka, Paulinka Foremny, zwyciężczyni Masterchef Junior oraz Kamil Pawelski, znany bloger, występujący pod pseudonimem Eksluzywny Menel. Goście wesprą akcję swoimi zasięgami na social mediach poprzez publikacje materiałów Purella. 2 marca projekt wystartował na kanale YouTube: PURELLA Superfoody na co dzień, a już dziś 9 marca, i w każdy następny poniedziałek, będą miały premierę kolejne odcinki programu Ani Starmach.

Projekt będzie również wsparty działaniami reklamowymi i edukacyjnymi na portalu Onet.pl. Już 14.03 o godzinie 12-tej na Stronie Głównej Onet wystartuje emisja pierwszego odcinka programu, którego bohaterem jest dodająca energii Guarana. Projekt będzie też wspieramy na pozostałych portalach Onet jak: Onet gotowanie, Onet kobieta, Onet Zdrowie i Onet Medonet, Onet-RAS, Noizz, You tube i FB (łącznie blisko 30 mln Realnych Użytkowników miesięcznie). Akcja zaplanowana jest na 9 kolejnych tygodni.