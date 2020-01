Rodzice dzieci do drugiego roku życia częściej sięgają po żywność ekologiczną

Najczęstszym powodem jej zakupu dla tej grupy konsumentów jest właśnie troska o zdrowie dzieci – co czwarty wymienia to jako główny powód, dla którego zakupił tę żywność po raz pierwszy. Troska o najmłodszych członków rodziny i potrzeba zapewnienia im zdrowej żywności rozumiana jest dość szeroko. Dla niektórych rodziców potrzeba ta pojawia się już w okresie ciąży, dla innych w momencie kiedy u dziecka występuje alergia lub konieczność diety opartej o „czyste składniki”, kiedy rodzic chce zapewnić dziecku zdrowe produkty bez chemicznych dodatków, bardzo często w momencie rozszerzenia diety dzieciom - przełomowym momentem jest ukończenie przez dziecko 6 miesiąca życia i wprowadzanie pierwszych stałych posiłków.

Na zakup ekożywności rodzice najmłodszych dzieci wydają więcej niż ogół eko-konsumentów. 49% deklaruje, że powyżej 50zł podczas jednorazowych zakupów (ogół eko-konsumentów - 43%), a 60% jest gotowa płacić więcej za dobrej jakości żywność ekologiczną (ogół badanych - 51%).

Ponadto co piąty rodzic dziecka w wieku do dwóch lat kupuje ekologiczne ubrania (vs 11% ogółu badanych), a 16% - ekologiczne zabawki (ogół badanych – 8%).

Powstaje pytanie, jak uzasadnić większy eko-konsumpcjonizm w przypadku tej grupy? Wyjaśnienia poszukuje Katarzyna Łozińska Wróbel, badacz IMAS tłumacząc „Troska o najmłodsze dzieci jest ściśle związana z chęcią zapewnienia im zdrowych, naturalnych, nieprzetworzonych pokarmów, dla ich zdrowego wzrostu i prawidłowego rozwoju. Jest również naturalną odpowiedzią na trwający, rosnący trend prozdrowotnego i ekologicznego stylu życia i wzrastającej świadomości i wiedzy młodych rodziców na temat przewag żywności ekologicznej nad konwencjonalną. W przypadku dzieci, szczególnie najmłodszych, proekologiczne żywienie może mieć jeszcze większe znaczenie i wpływ na to ma wiele czynników. Część z nich wskazują sami rodzice twierdząc, że chcą dać dziecku najlepszej jakości żywność. W przypadku niektórych rodziców może to być moda i chęć podążania za najnowszymi trendami żywieniowymi, dla części może to być związane z ideą „zielonego rodzicielstwa”. Innym powodem może być również stosunkowo łatwy dostęp do gotowych słoiczków z ekologicznymi przetworami dla niemowląt, a także soczków, czy przekąsek. Istotną rolę odgrywają również kampanie promujące idee zdrowego i ekologicznego żywienia dzieci, jak również dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wśród samych rodziców.”