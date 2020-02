Roślinnie Jemy: Produkty wegetariańskie przez lata traktowano jak zapychacz

Maciej Otrębski wskazał, że Roślinnie Jemy od 2018 r. zajmuje się wspieraniem firm z branży spożywczej w procesie dostrzegania i mądrego wprowadzania trendu roślinnego.

- Staramy się robić to nie tylko poprzez bezpośrednie konsultacje, ale także dostarczając badań opinii publicznej. Widzimy, że na przestrzeni ostatnich 1,5-2 lat zmieniła się perspektywa. Jeszcze 2-3 lata temu mało kto chciał mówić o tym, co się dzieje na Zachodzie czy w USA. Byliśmy ignorowani, mało kto chciał nas słuchać i zapraszać na konferencje branżowe. Dziś ciężko nam wybrać na których wydarzeniach powinniśmy być, bo organizatorzy mocno chcą poruszać ten temat - przyznał.

Otrębski wskazał, że duże zmiany dokonały się także jeśli chodzi o asortyment produktów roślinnych dostępnych na rynku.

- Mam poczucie, że przez wiele lat produkty wege czy roślinne były traktowane jako zapychacz. Kierowano się zasadą, że wegetarianie i tak je kupią, wobec czego nie musiały być dopracowane pod kątem smaku czy tekstury. Doprowadziło to do tego, że kilka firm zdominowało rynek oferując niezbyt atrakcyjne produkty dla przyszłych fleksitarian. Czasami żartowaliśmy, że stały za tym firmy mięsne żeby zniechęcić do ich jedzenia - mówi.

Przedstawiciel Roślinnie Jemy wskazał, że według sondażu przeprowadzonego wraz z Ibrisem, prawie 60 proc. Polaków chce ograniczyć konsumpcję mięsa.

- To nas bardzo ucieszyło, a wynik tego badania był cytowany od tabloidów po portale branżowe. Nasze badanie poniekąd zostało potwierdzone przez kolejne raporty. Najciekawszym jest raport IQS pt. "Fleksitarianie nadchodzą", w którym czytamy, że 43 proc Polaków już nie je lub ogranicza spożycie mięsa - dodał.

Otrębski powołał się także na przeprowadzone w maju 2019 r. badanie za pomocą Panelu Ariadna.

- Okazało się, że choć 6-7 proc. Polaków określa się jako weganie lub wegetarianie, a kolejne 2 proc. nie je mięsa, ale jada ryby, to wśród osób, które jedzą mięso aż 40 proc. ogranicza jego spożycie, a jedynie kilka procent określiło, że chce jeść go więcej. To pokazuje jak zmieniają się proporcje. Naszym zdaniem wynika to z tego, że coraz więcej mówi się o kosztach środowiskowych hodowli przemysłowej zwierząt, jest większa dostępność produktów roślinnych, a w Polsce mieliśmy ostatnio kilka afer związanych z produkcją mięsa, które wpłynęły na to jak wołowina czy wieprzowina jest postrzegana przez konsumentów - podsumował.