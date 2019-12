Rozprzestrzenienie się Fusarium zasiało niepokój w branży eksportu bananów

- Według FAO, światowy eksport bananów w 2018 r. osiągnął poziom 19,2 mln t, co oznacza wzrost o 4,4% w porównaniu do 2017 r. Wstępne dane za pierwsze półrocze 2019 r. sugerują, że światowy handel bananami wzrośnie o kolejne 11% do końca roku. Jednocześnie szacuje się, że zużycie bananów na całym świecie w okresie 2019–2024 wzrośnie o kolejne 1,2% - dodaje.

Zgodnie z dotychczasowymi prognozami, światowa produkcja bananów miała rosnąć w tempie 1,5% rocznie w ciągu kolejnych dziesięciu lat, osiągając około 135 mln t w 2028 r., a światowy handel bananami w tempie 1% rocznie ze względu na spowolnienie popytu na dużych rynkach importowych w krajach rozwiniętych, gdzie przewiduje się, że konsumpcja zbliży się do poziomów nasycenia.

- Ostatnie odkrycia Fusarium (TR4) w najważniejszym na świecie regionie eksportu, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, a także jego trwałe występowanie w Azji, zasiało niepokój w branży eksportu bananów. Na Filipinach choroba zainfekowała 7700 ha plantacji bananów (z ogólnej liczby 440 tys. ha), i około 70% plantacji w chińskich prowincjach Guangdong i Hajnan. Roczne straty z tytułu występowania ww. choroby w Indonezji oszacowano na 121 mln USD, 253 mln USD na Tajwanie i 14 mln USD w Malezji. Na zainfekowanej farmie w Mozambiku TR4 spowodowało tak poważne szkody na 1500 ha plantacji, że całkowicie zaprzestano uprawy - przyznaje Karolina Załuska, analityk sektora rolno-spożywczego , BNP Paribas.

Dlatego tez FAO dokonało weryfikacji dotychczasowych prognoz i obecnie zakłada, że rozprzestrzenianie się Fusarium na plantacjach bananowców doprowadzi do utraty około 160 tys. ha, oznaczających 2,8 mln t straty w światowej produkcji bananów czyli 2-proc. redukcję globalnej produkcji bananów do 2028 r. Jednocześnie dalszy spadek światowej produkcji będzie oznaczał wzrost średniej ceny bananów o 9,2%. do 2028 r.

- Rozprzestrzenianie się choroby wpłynie też na możliwości produkcyjne poszczególnych krajów i regionów. Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w którym choroba w większości nie jest rozprzestrzeniona, zwiększą produkcją o 1,2 mln t do 2028 r. w porównaniu do scenariusza bazowego. Oczekuje się również wzrostu produkcji u producentów z krajów rozwiniętych w Unii Europejskiej, Afryce Południowej oraz na Bliskim Wschodzie. W Chinach, Indonezji, Pakistanie, na Filipinach, w Wietnamie i Mozambiku, FAO zakłada, że przyszłe straty w powierzchni uprawy i zbiorach będą największe, co przełoży się na znaczne straty dochodów i spadek zatrudnienia w sektorze bananów w tych krajach. W globalnym eksporcie, zmniejszenie dostaw z Azji (880 tys. t mniej rocznie) zostanie zastąpione wzrostem eksportu z Ameryki Łacińskiej i Karaibów (wzrost eksportu o 1,5 mln t), co wzmocni już obserwowaną dominację eksportową tych państw na rynkach światowych - podsumowuje Karolina Załuska.