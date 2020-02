Rozwój sadownictwa na Wschodzie i embargo blokadą eksportu polskich jabłek

Jakie są największe bariery w rozwoju eksportu polskich jabłek?

Rozwój sadownictwa na Wschodzie (Ukraina, Rosja, Kazachstan) oraz utrzymujące się embargo w handlu z Rosją to - moim zdaniem - główne bariery. Należy też pamiętać, iż nie na wszystkich rynkach wszystkie odmiany produkowane w Polsce są akceptowane. To co chcą klienci zagraniczni, często jest trudno dostępne w zakupie, a klienci oczekują stałości dostaw na ustalonym poziomie. Często ciężko jest się wywiązać z dostaw ze względu na małą podaż w danym okresie, a klienci oczekują stabilności i ciągłości dostaw. Nawet jeżeli rynek rosyjski zostanie kiedyś otwarty należy pamiętać, iż to nie będzie ten sam rynek jak przed embargiem. Natomiast im dłuższy będzie czas trwania embarga, tym trudniej będzie tam wrócić polskim firmom i powrót ten będzie możliwy już na dużo mniejszą skalę.

