Ruszyła nowa kampania promująca konsumpcję europejskich owoców w Europie

Kampania obejmuje szereg działań edukacyjnych i promocyjnych, skierowanych do ogółu społeczeństwa, do opiniotwórców, studentów i specjalistów branży HORECA. Mają one na celu promowanie spożywania europejskich owoców dla zrównoważonej diety oraz zwiększenie udziału europejskich owoców na rynku. Szczególną uwagę w kampanii poświęcono edukacji szkolnej, której celem jest zwiększenie świadomości wśród uczniów greckich, niemieckich i polskich dotyczącej konieczności włączania świeżych owoców do diety.

Inicjatywa jest realizowana w ramach programu „Promowanie spożycia owoców w Unii Europejskiej – EU Fruits” i finansowana jest z funduszy Unii Europejskiej. Partnerami uczestniczącymi w projekcie są:

1. Spółdzielnia Rolnicza NESPAR

2. Spółdzielnia Rolnicza NESTOS

3. Spółdzielnia Rolnicza Velvento „Dimitra”

4. Stowarzyszenie Rolnicze Flamouria

5. Spółdzielnia Rolnicza Producentów Winogron Pagaio „Symvolo”

6. Cyprofresh Cyprus SEDIGEP



Producenci spółdzielni rolniczych z Grecji i Cypru wspólnie z EU FRUITS wezmą udział w targach Fruit Logistica, które odbędą się na początku 2020 roku w Berlinie. Odwiedzający będą mieli okazję spotkać się z delegacją z Grecji i Cypru oraz porozmawiać o produktach (stoisko D-02a w hali 2.1).