Rynek hurtowy Bronisze zachęca do spożywania cytrusów

Graperuity zawierają witaminy z grupy B, C, A jak i minerały (mangan, potas, magnez, fosfor) oraz flawonoidy między innymi naringinę, która ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, a do tego działa hamująco na procesy nowotworowe. Aby w pełni skorzystać z tych dobrodziejstw trzeba je konsumować z białą osłonką okrywającą miąższ, nie jest ona zbyt smaczna, ale za to lecznicza. To właśnie tam ukryta jest naringina - informuje rynek hurtowy w Broniszach.

Pomarańcza jest obok cytryny najbardziej popularnym i rozpowszechnionym na naszym globie owocem cytrusowym. Pomarańcza to duża dawka beta-karotenu oraz witaminy C. Jedna pomarańcza pokrywa nasze dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. W pomarańczach znajdziemy także minerały takie jak potas, miedź i wapń. Pomarańcze pochodzą z Azji. Podróżnik Krzysztof Kolumb sprowadził pomarańcze na Haiti, stamtąd dotarły do Ameryki Północnej. Natomiast w Europie pierwsza plantacja pomarańczy została założona w Hiszpanii w 1792 roku. Największym i najważniejszym producentem pomarańczy są Stany Zjednoczone, a w Europie Hiszpania.

Pomelo (pomarańcza olbrzymia, szadok) to chyba najmniej znany owoc cytrusowy, stosunkowo od niedawna trafia na polskie stoły. Zawiera bardzo dużo witaminy C, ponad 61 mg i potasu 216 mg, który odpowiada za równowagę wodno-elektrolitową naszego organizmu. Pomelo polecane jest dla osób mających problemy zdrowotne (zgaga). Zawiera także sporo bioflawonoidów, czyli przeciw utleniaczy hamujących rozwój komórek nowotworowych w organizmie. Pomelo pochodzi z Malezji i Indonezji.

Jak informuje rynek hurtowy w Broniszach mandarynki są słodszą wersją cytrusów, mają tak jak cała grupa sporo witaminy C, zawierają nobiletynę, która wspomaga leczenie wiele chorób, między innymi cukrzycy typu 2, miażdżycy naczyń krwionośnych i otyłości. Zawierają także witaminę A, która korzystnie działa na skórę i wzrok. Mandarynki to źródło wapnia, magnezu, fosforu, potasu, żelaza, sodu i cynku. Zawarte w nich kwasy cytrynowy i jabłkowy wspomagają procesy oczyszczania organizmu z toksyn i poprawiają proces przemiany materii.

Cytryna to bogate źródło witamin z grupy B (B1, B5, B6) oraz potasu, żelaza, wapnia i magnezu. Zawiera substancję zwaną terpent, która pobudza produkcję śliny. Cytryna przyczynia się do usprawnienia metabolizmu, oczyszcza organizm z toksyn.

Kumkwat (gorzka pomarańcza) zawiera potas, magnez, wapń, miedź, żelazo oraz witaminę A i C. Polecany dla osób chcących podnieść odporność swojego organizmu, obniża poziom cholesterolu (LDL). Owoc ten można spożywać na surowo ze skórką jednak przed spożyciem należy sparzyć przez 10-15 sekund, wtedy znika gorzki smak, a pozostaje słodko-kwaśny.

Limonka to mało kaloryczny owoc, głównie znany i rozpowszechniony jako dodatek do drinków i napojów. Zawiera duże ilości witamin z grupy B oraz witaminę C, a także minerały takie jak miedź, żelazo, wapń oraz flawonoidy. Regularne spożywanie soku z limonki przyczynia się do odkwaszania organizmu, wzmocnienia całego układu immunologicznego. O limonce często mówi się, że jest zieloną siostrą cytryny.