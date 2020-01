Rynek jabłek w 2019 roku: niski popyt zagraniczny na owoce z Polski

Sezon 2019/20 jest skrajnie odmiennym do sez. 2018/19, kiedy mieliśmy do czynienia z rekordowym poziomem zbiorów (4 mln t). Według wrześniowych szacunków GUS krajowa produkcja jabłek w 2019 zmniejszyła się o 25% r/r do ok. 3 mln t, co miało przełożenie na znaczące wzrosty cen tych owoców - mówi Mariusz Dziwulski, ekspert rynków rolnych banku PKO BP.