Niektóre sieci handlowe nie traktują owoców z należytą starannością

SO.pl: Jakie bariery zauważa Pan w relacjach handlowych z sieciami?

Mam żal do sieci, które nie traktują dostarczanych owoców i warzyw z należytą starannością. My – jako producenci – jesteśmy poddawani kontrolom i są nam narzucane wyśrubowane normy jakościowe, ale nie mamy wpływu na to, co dzieje się z towarem, kiedy dotrze on już do centrum dystrybucyjnego, a później sklepu. Zdarza się, że obsługa sklepu nie panuje nad towarem, nie dba o jego należytą ekspozycję i przechowywanie. W efekcie polskie owoce (głównie jabłka) wyglądają jak towary gorszego sortu, zwłaszcza w porównaniu z owocami z zagranicy, które są woskowane. To stwarza złudzenie, że importowane owoce to towary premium, a polskie – już niekoniecznie. Te praktyki szkodzą naszym producentom i wizerunkowi polskich owoców. Co więcej, powodują ogromne i niekiedy nieodwracalne straty wizerunkowe naszej branży.

Sadownicy często oskarżają grupy producentów o to, że wysyłają do sieci handlowych jabłka wręcz przemysłowe, kiedy tak naprawdę dostawcy nie mają wpływu na ich „życie na sklepowej półce”.

W czym tkwi problem?

Sklepy nie dbają o ekspozycję, towar jest przekładany do innych opakowań, nieświeże i niesprzedane owoce wciąż leżą na półkach, podczas gdy dawno powinny zostać z nich zdjęte, ponieważ nie nadają się do konsumpcji. Problemem może być to, że sieci handlowe nie panują nad zamówieniami i kupują więcej niż de facto może się sprzedać, albo kupują „na zapas”, ale nie przechowują tych zapasów wedle sztuki.

Potrzebna jest kontrola odpowiednich instytucji tego co się dzieje na półkach sklepowych aby polski konsument mógł się przekonać, że nie tylko zagraniczne owoce lub warzywa są najwyższej jakości. Przecież dobrze wiemy, że nie mamy czego się wstydzić. Ze względu na duże niezorganizowanie naszej branży potrzebna jest pomoc Państwa na tym polu, głównie organizacyjna.

