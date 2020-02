Smak Japonii. O YA! – nowa kampania zup i dań OYAKATA

Wystartowała nowa kampania promująca dania i zupy instant OYAKATA − produkowane przez Ajinomoto Poland Sp. z o.o., która jest spółką japońskiej korporacji Ajinomoto Co., Inc. Jest to kampania obejmująca media o zasięgu ogólnopolskim. Za strategię i zakup mediów odpowiada agencja mediowa Spark Foundry, należąca do Publicis Groupe.