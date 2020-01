Symbio składa zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa przez byłych członków zarządu

Nowości od firmy „Anita” do ekspresowego przygotowania świątecznych dań

Spółka tłumaczy, żę chodzi o przestępstwo z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 3 k.k. polegającego na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem Spółki, co pociągnęło za sobą wyrządzenie spółce szkody wielkich rozmiarów w rozumieniu art. 115 § 6 k.k.

- Zawiadomienie to jest pierwszym z kilku, jakie zostaną złożone w miesiącu styczniu 2020 roku, na co pozwoliły materiały zebrane w okresie od 25 lutego 2019 roku do chwili obecnej – podała spółka w raporcie.

Spółka wskazuje też, że podaje tę informację do publicznej wiadomości, gdyż w jej ocenie informacja dotycząca podjęcia przez obecny zarząd spółki działań przed prokuraturą, dotyczących czynności niektórych byłych członków zarządu Symbio Polska może być istotna dla akcjonariuszy i wskazuje na dążenie do pełnego wyjaśnienia opisanych powyżej spraw.