Udany sezon dla superowoców jagodowych z Polski

- Zawiązaliśmy współpracę między 7 organizacjami zrzeszającymi producentów poszczególnych gatunków owoców jagodowych oraz grup producentów. Dzięki temu byliśmy w stanie zaoferować konsumentom świeże, sezonowe, polskie owoce, od maja do jesieni. W naszym programie zachęcaliśmy do ich codziennej konsumpcji, dla zdrowia i urody. Zaczęło się od truskawki, później była malina i nowy na naszym rynku gatunek – jagoda kamczacka, borówka, porzeczka, aronia oraz MiniKiwi - mówi Witold Boguta, prezes KZGPOiW.

O polskich superowocach usłyszało w mediach ponad 27 mln osób. Masowe dotarcie to efekt zaangażowana plantatorów, działania sieci oraz organizacji wspólnych wydarzeń i spotkań z mediami, podczas których przybliżano konsumentom kolejne gatunki, które wchodziły na rynek. Stąd pojęcie jagodowej sztafety.

- Truskawki to owoce, które rozpoczynają sezon. To na co się czeka, co jest takie wytęsknione, wyczekiwane, bardzo Polakom smakuje. Zorganizowaliśmy aż trzy spotkania z różnymi segmentami mediów, by wzmocnić ten efekt. Promowaliśmy walory zdrowotne i urodowe, tworząc podwaliny pod całosezonową współpracę – powiedział dr Janusz Andziak, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Truskawek.

Efektem współpracy w całym jagodowym sezonie było 275 tekstów, wywiadów radiowych i telewizyjnych. Do tego doszła wielokanałowa komunikacja partnerów handlowych. Zasięg w mediach społecznościowych przekroczył 2,5 mln. To efekt dużej aktywności i urozmaiconych treści, które miały jednak precyzyjny wspólny mianownik – promocję kategorii polskich superowoców i ich codziennego spożywania.

„Czas na polskie superowoce” to również czas na polską borówkę. W roku 2019 umocniliśmy się na rynku, już nie tylko europejskim, ale wśród polskich konsumentów. Polski rynek, właśnie w tym roku, zaistniał w sposób niezwykły – powiedział podsumowując sezon Ireneusz Komorowski, prezes Stowarzyszenia plantatorów Borówki Amerykańskiej.

Wykorzystując dobre doświadczenia producentów borówki branża jagodowa połączyła siły. Plantatorzy potrafili określić wspólne korzyści z codziennej konsumpcji oraz rekomendowaną ich ilość, w postaci filiżanki.