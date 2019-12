Większe zbiory jabłek w Chinach, mniejsze w Europie

Bracia Sadownicy: Ciągle mamy dużo do powiedzenia, bo z jabłek można zrobić prawie wszystko!

Większe zbiory w Państwie Środka, mniejsze w Europie. Chińczycy mogą się pochwalić ponad 40 mln wynikiem. To o 8 mln ton więcej niż w ubiegłym roku kiedy to mrozy zdecydowanie obniżyły plonowanie sadów. W tym sezonie to oni staną się głównym eksporterem jabłek. Według szacunków Chiny sprzedadzą około 1 mln ton tych owoców. Drugie miejsce – choć tym razem z uszczuploną produkcją – zajmą kraje Unii Europejskiej. Zaraz potem Stany Zjednoczone.

Według raportu amerykanów kraje Wspólnoty zebrały w tym sezonie 11,5 mln ton jabłek. To o jedną czwartą mniej niż przed rokiem.

A kto będzie największym importerem jabłek? Według szacunków Rosja, która sprowadzi około 710 tys. ton. Do krajów Wspólnoty trafi 500 tys. ton tych owoców. Irak kupi 330 tys. ton.

Więcej w programie Agrobiznes w TVP.