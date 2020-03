Oświadczenie Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem”

- Działanie to stanowi kolejny etap realizacji długofalowej strategii zmierzającej do całkowitej rezygnacji przez WSP SPOŁEM z przytoczonych powyżej surowców. W trosce o dobrostan i los zwierząt hodowlanych firma chce wdrożyć nowe rozwiązania produkcyjne do końca 2025 roku - podano w oświadczeniu.

Jak dodano, podstawową wartością, jaką kieruje się Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”, niezmiennie pozostaje bezpieczeństwo oraz zdrowie Konsumentów. Co za tym idzie misją „Społem” jest dobór najwyższej jakości składników, zachowanie wyznaczonych standardów produkcyjnych oraz odpowiadanie na potrzeby Konsumentów. To ostatnie obejmuje również dbałość o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt hodowlanych.