Ziemniaki w promocji mocno zdrożały

Sytuację przenalizowali eksperci z międzynarodowej firmy Hiper-Com Poland i platformy analityczno-badawczej UCE RESEARCH. W zestawieniu porównano, jak zmieniały się średnie ceny w promocji ziemniaków (sprzedawanych luzem i paczkowanych). Sprawdzono publikacje wszystkich działających na rynku dyskontów, hipermarketów, supermarketów, sieci convenience, cash&carry oraz hurtowni, wydane w styczniu ub.r. i br.

– Patrząc na styczeń 2018 i 2019 roku, widać, że średnie ceny ziemniaków w promocji, poszły w górę o 26,4%. To duży wzrost jak na tak podstawowy produkt, który jest masowo kupowany. Konsumenci doskonale pamiętają koszt jego zakupu i potrafią zauważyć nawet drobną różnicę. Na tej podstawie mogą uznać, że w danym sklepie jest drogo. Dlatego retailerzy muszą być bardzo ostrożni, wprowadzając podwyżki na takie artykuły – mówi Andrzej Wojciechowicz z firmy doradczej FMCG Business Consulting.

Najbardziej podrożały ziemniaki w supermarketach – o 28,9%. Podobną podwyżkę odnotowały w hipermarketach – o 28,2%. Najmniejszy wzrost był w sieciach convenience – o 16,5%. Hubert Majkowski z Hiper-Com Poland tłumaczy, że ten produkt zawsze był tańszy w większych formatach w związku z dużą skalą zamówień. Jeśli np. hipermarkety chciały dorównać cenom oferowanym w mniejszych sklepach i tym samym podnieść swoje marże, to musiały wyżej je podbić.

– Sklepy oferujące wyższe ceny, do których niewątpliwie należą sieci convenience, miały mniejszą przestrzeń do wyrównania rabatów na rynku. Dlatego wzrost jest słabszy. Dodawszy do tego różnice w polityce cenowej, zróżnicowanie kontraktów, a także skalę zakupów mamy zestaw czynników kształtujących indywidualne promocje – zaznacza dr Maria Andrzej Faliński, były dyrektor generalny POHiD-u.

Należy podkreślić, że w styczniu ubiegłego i tego roku analizowany produkt nie występował w gazetkach dyskontów, sieci cash&carry oraz hurtowni. Jak wyjaśnia Andrzej Wojciechowicz, decyzje graczy rynkowych w dużej mierze zależą od tego, co w danym okresie promują ich konkurenci. Jeśli inni „grają” ziemniakiem, to warto pokazać w publikacji coś innego. Ekspert podkreśla, że jest to produkt masowy i nisko marżowy. Koszty logistyczne stanowią duży udział w ostatecznej marży efektywnej. Czasami po prostu nie warto stawiać na towar, jeżeli nie można zaoferować atrakcyjnego rabatu.