HELIO to bakaliowy potentat, którego warto mieć na liście swoich zaufanych dostawców

1. HELIO to wg niezależnych badań jeden z dwóch największych graczy na krajowym rynku detalicznym bakalii.

Blisko 30 lat doświadczeń w segmencie B2C to bezcenna przewaga konkurencyjna HELIO, która będzie pracowała na korzyść naszego sklepu czy sieci handlowej. Nie tylko znają się na bakaliach, ale mają wypracowany know-how jak je spakować i dobrze sprzedać konsumentom. Blisko 200 mln zł przychodów ze sprzedaży rocznie uzyskanych (w przeciwieństwie do innych firm z branży) tylko w bakaliowym segmencie B2C to poziom, którym HELIO dystansuje się od reszty bakaliowego peletonu. HELIO nie zwalnia przy tym tempa, osiągając w ostatnim półroczu wzrosty sprzedaży rzędu 30% r.r.

2. HELIO to najwyższe światowe standardy produkcji żywności, podlegające cyklicznym audytom i certyfikacjom przez niezależne instytucje.

Warto pamiętać, że oferta jaką mamy na półkach naszych sklepów buduje wizerunek naszej placówki. Jak ostrzegał zaś w ostatnim czasie UOKiK - niestety jakość bakalii różnych producentów nie jest jednorodna, a dokonane kontrole Inspekcji Handlowej w polskich sklepach spożywczych i marketach wskazywało występowanie nieprawidłowości zaskakująco często. Czy warto zatem ryzykować z wstawianiem na półki produktów o niepewnym pochodzeniu? Zdecydowanie nie! Warto pamiętać, że w świadomości zawiedzionego konsumenta to nie tylko producent zostanie obarczony winą za złej jakości produkt, ale też sklep, który go sprzedał. Warto zatem pamiętać żeby stawiać na sprawdzonych producentów o wieloletniej renomie i certyfikowanych zakładach produkcyjnych, takich jak polska firma HELIO.

Zakład HELIO certyfikowany jest według międzynarodowego standardu jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności BRC - Global Standard for Food Safety (certyfikat BRC wersja 8 na przykładnym poziomie "A" na rok 2020), który uważany jest za wzorzec dla najlepszych praktyk w przemyśle spożywczym.