"2 Miliony Grześków do wygrania" w loterii marki

Wielka Loteria Mokate rozstrzygnięta. Fiat 500 pojechał do Rościszewa

Każdy konsument, który w promocyjnym opakowaniu wafelków Grześki kakaowe w czekoladzie 36 g znajdzie hasło „Wygrałeś Grześki kakaowe 36 g” otrzyma taki sam wafelek gratis.

W puli produktów do rozdania znalazły się aż dwa miliony Grześków! To już druga edycja loterii, oparta na tych samych zasadach, lecz z 2 razy większą liczbą nagród! Promocja zyska szerokie wsparcie komunikacyjne w mediach (TV, online, OOH) oraz punktach sprzedaży w kanale tradycyjnym i nowoczesnym. Wygrane wafelki będzie można odbierać do 30 kwietnia br. Szczegóły loterii oraz regulamin akcji od 1 lutego br. na stronie: www.grzeski.pl.

Organizatorem loterii jest agencja G3 Group. Kreacje na potrzeby komunikacji loterii przygotował agencja Just. Media do kampanii reklamowej zakupił dom mediowy Initiative Media. Wsparcie PR zapewnia Kolterman Media Communications.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW COL Colian Holding SA

