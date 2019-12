Badanie: co 10 konsument na zakupy wybiera się z wcześniej przygotowaną listą, większość kupuje spontanicznie

Jak podaje Perfetti Van Melle Polska, zaledwie co 10 konsument na zakupy wybiera się z wcześniej przygotowaną listą, a co trzeci robi to rzadko lub prawie nigdy. Wpływ tego trendu widać nie tylko w zawartości koszyka, a także w działaniach marketingowych firm.