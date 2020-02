Barry Callebaut otwiera pierwsze na świecie studio produkcji czekolady w druku 3D (zdjęcia)

View this post on Instagram

Prezes Grupy Mokate: Rynek kawy ziarnistej rozwija się w dwucyfrowym tempie – Od kilku lat obserwujemy wyraźną zmianę w strukturze rynku kawowego w Polsce, gdzie motorami wzrostu dla całej kategorii są kawy ziarniste i kawy w kapsułkach. Postępuje również trend premiumizacji. Coraz więcej konsumentów wybiera kawę wyższej jakości i lepszą gatunkowo, mimo że trzeba zapłacić za nią więcej – powiedział Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate. #mokate #kawa #rynekkawy #kawiarnia #coffee #coffelover #coffeetime #branzahandlowa #sprzedażkawy #kawiarnie #premium #kawaziarnista #branzaspozywcza #portalspozywczy