Casualowy piątek: czekoladowy sezon świąteczny zaczyna się we wrześniu (wideo)

PS.pl: Branża słodyczy cechuje się dużą sezonowością i właśnie zbliża się najgorętszy okres dla branży...

Maciej Herman: Mamy dwa sezony w ciągu roku, jeśli chodzi o czekoladę – pierwszy, ten najważniejszy to ten przed okresem Bożego Narodzenia, który zaczyna się dość wcześnie, mniej więcej w październiku, a dla producentów nawet trochę wcześniej, bo już we wrześniu.

Natomiast konsumenci oczywiście największe zakupy robią w listopadzie i grudniu. Kupują bardzo dużo produktów czekoladowych na prezenty, dlatego też asortyment, który bardzo mocno rośnie w tym okresie to jest asortyment specyficzny, droższy. W tym kresie sprzedaje się bardzo dużo pralin, bardzo dużo produktów zrobionych stricte pod Boże Narodzenie, czyli kalendarze adwentowe, figurki czekoladowe jak np. Święty Mikołaj, czy też droższe czekolady, czyli właśnie produktów prezentowych, ale też produktów do dzielenia się, czyli kupujemy często słodycze, żeby postawić na świątecznym stole, żeby jeść wspólnie z rodziną, czy z przyjaciółmi.

Ps.pl: A jak Wedel zaczął przygotowywać się do tego okresu świątecznego i od kiedy?

Maciej Herman: Z punktu widzenia producenta, obecnie jesteśmy właściwie już jest po sezonie. W większości sprzedaliśmy już wyprodukowany asortyment i w tej chwili przygotowujemy się w już do Wielkanocy i sezonu przyszłorocznego. To nie jest taka prosta sprawa, bo konsumenci szukają cały czas czegoś nowego, czego nie znali do tej pory, w związku z tym ta praca jest dosyć intensywna i też trwa dłuższy okres, zamawia się opakowania, modyfikuje grafiki i oczywiście wypracowuje pomysły na nowe produkty.

Można powiedzieć, że my już jesteśmy w sezonie 2020, a jeśli chodzi o 2019, to najwięcej pracy mają obecnie nasi przedstawiciele handlowi w sklepach oraz działy wspierające sprzedaż. Starają się pokazać te wszystkie produkty w jak najbardziej efektywny sposób, używając różnych materiałów promocyjnych reklamowych, budując ekspozycje, atrakcyjne przestrzenie w sklepach. To wszystko jest ważne zarówno dla producenta, jak i detalistów.