Casualowy piątek: Lotte Wedel wybiera się na zakupy

- Po kilku latach bardzo dynamicznych wzrostów brakuje nam już mocy produkcyjnych na niektórych liniach. Podjęliśmy więc niedawno decyzję o sporej inwestycji w infrastrukturę. Postanowiliśmy zrewitalizować i powiększyć jeden z budynków, który znajduje się na terenie naszej fabryki w Warszawie. Dzięki temu wygospodarujemy przestrzeń m.in. na dodatkowe linie produkcyjne dla naszego głównego asortymentu, czyli tabliczek czekolady i pianek Ptasie Mleczko®, zwiększając tym samym nasze możliwości realizacji zamówień – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Lotte Wedel.

- To jest duża inwestycja, która pochłonie kwotę rzędu 200 milionów złotych. Przeznaczona będzie głównie na rewitalizację i powiększenie wspomnianego budynku, zakup kilku linii produkcyjnych, powiększenie powierzchni tzw. Rarytasów (fabryczka ręcznie robionych pralin i figurek, głównie dla sieci Pijalni Czekolady Wedel) i realizację jeszcze kilku innych pomysłów, o których komunikować będziemy już wkrótce - dodaje.

Czy ta inwestycja oznacza, że plany budowy zakładu poza Warszawą zostały przesunięte? - Plany budowy fabryki poza stolicą odłożyliśmy w czasie, ponieważ zakładamy, że realizowana przez nas obecnie inwestycja zwiększy wystarczająco moce produkcyjne na kolejne kilka lat – mówi szef Lotte Wedel.

- Niemniej około roku 2024-25 będziemy musieli podjąć decyzje co do dalszego rozwoju. Możliwości jest kilka. Może to być budowa nowego zakładu od podstaw, może to być akwizycja innego producenta posiadającego zaplecze fabryczne odpowiednie do tego, żeby zwiększyć nasze moce produkcyjne – dodaje.

- W związku z dynamicznym rozwojem eksportu w naszej firmie, nie wykluczamy również akwizycji poza Polską – to też jest opcja uzależniona od sytuacji w naszym i innych krajach – zaznacza też Maciej Herman.